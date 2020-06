Flor Torrente reveló que el problema en el teatro fue con Prandi

José María Listorti descolocó con una pregunta a Florencia Torrente en "Hay que ver", el ciclo que conduce junto a Denise Dumas por la pantalla de El Nueve.

Se trata de un supuesto enfrentamiento que habría ocurrido entre Torrente y Julieta Prandi en la obra "Atrapados en el museo", que se hizo durante el verano en Villa Carlos Paz, con Freddy Villareal y Pedro Alfonso como protagonistas.

El sábado último por la noche, en "PH, podemos hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, Flor Torrente y Mica Viciconte​ sugirieron que el motivo por el que Julieta Prandi renunció a su trabajo en la obra, enojadísima, fue que llegó a sus oídos la existencia de un "grupo de chat paralelo" para que ella quedara fuera de los proyectos compartidos por los demás.

"Somos humanos, somos adultos -agregó Flor-. No tenemos 14 años y no nos separamos en grupos. Hay personas que se llevan mejor con unas que con otras. Yo tenía un chat con Rodri ( Rodrigo Noya) y con Mica (Viciconte), pero no tiene que ver con que no nos querramos".

Cuando Josema nombró a Mica Viciconte y a Macarena Rinaldi, la contestación de Flor Torrente fue que sí, que trabajaría otra vez con ellas con todo gusto. Pero apenas el conductor mencionó a Julieta Prandi, la actriz se sintió descolocada, se rió, y atinó a decir: "Trabajaría con todas, sólo que debería charlar con Julieta Prandi. Se corrió mucha información para saber qué pasó, porque yo nunca entendí".