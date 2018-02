Flor Peña: "El bullying que me generó a mí no lo puedo ni explicar"

La actriz Florencia Peña contó lo que le tocó vivir cuando pasó Migraciones en Miami, Estados Unidos, a causa de la filtración de su vídeo íntimo en diciembre de 2012.





Flor relató en el ciclo radial "Perros de la calle" la anécdota de lo que tuvo que afrontar en el aeropuerto por la viralización de las imágenes donde se la veía teniendo relaciones sexuales con Mariano Otero, su pareja de entonces.





"Me toca un centroamericano, un puertorriqueño, que cuando ve que soy argentina me empieza a hablar en castellano. Me preguntó qué hacía y yo le respondí: 'Vengo a Disney con mis hijos'. Luego, me preguntó: '¿Qué hacés tú?' Yo le dije: 'Soy actriz'. Me pide mi nombre, me busca, no sé si enganchó el vídeo, yo creo que sí, y empezó a decir: '¡Pero esto no se puede mirar!'. Fue tremendo".





La actriz destacó que hasta ahora no hay sentencia. "Tengo cinco juicios: a Google, Yahoo y a tres medios gráficos. No sé si voy a ganarlos, porque no hay legislación. A mí me gustaría sentar jurisprudencia".





Tras cinco años de la filtración del vídeo, Peña no ha podido dar con la identidad de quién le hizo ese daño.





"Eso nunca lo supe, me lo robaron de la nube o de algún lugar habiéndolo borrado, yo no sabía que no se borraba. Hay un montón de cosas que hoy aprendí. Pudo haber sido desde la compu o del teléfono que lo mandamos a arreglar. Pero la realidad es entender que necesitamos leyes que regulen esto y sentar jurisprudencia. Todas aquellas a las que le pasó no siguieron con los juicios adelante, soy la única".





Por otra parte, Peña opinó que no es igual para una mujer que para un hombre el hecho de que se viralicen sus vídeos íntimos. "El bullying que me generó a mí no lo puedo ni explicar y eso que yo tengo una personalidad. Yo no quería salir a la calle y te juro que me la re banco. Pero me moría de vergüenza".