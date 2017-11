Flor Marcasoli cruzó a Santiago Bal: "Le guste o no, yo soy figura igual que él"

Florencia Marcasoli y Santiago Bal son dos de las figuras que presenta este verano Omar Suárez para su "Cocodrilo circo y varieté" en Mar del Plata.





Marcasoli habló ante algunos trascendidos de diferencias con Bal en los ensayos.





"En la marquesina Omar respetó lo que yo ya había firmado por contrato. Yo también soy figura con él en este espectáculo. Me parece raro que cuando le hacen notas siempre me ningunea o me trata de una más. Le guste o no, yo soy figura igual que él. La realidad es que yo no tengo ningún problema con Santiago", explicó la morocha.





"Pero por lo que entendí en una nota que vi, Carmen y el hijo le pidieron que no comparta nada conmigo, ni siquiera que esté al lado en un sketch. Viene por ese lado, uno se entera de todo siempre", fundamentó.





flor marcasoli.jpg



Flor, además, aclaró: "En síntesis, él no comparte nada conmigo por el hijo y por Carmen. Ni siquiera creo que tenga un problema conmigo, ni creo que se fije en esos detalles. Yo ya había firmado contrato antes que él y él aceptó trabajar igual en la obra".



"Yo lo que digo es apuntar para el mismo lado, que nos potenciemos ambos. Él es una figura de muchos años de trayectoria a quien yo respeto pero exijo lo mismo del otro lado, respeto cuando se me menciona como figura del espectáculo porque es así".





"Uno ve notas que por ahí no están buenas pero yo voy a trabajar y a dar lo mejor en el espectáculo", cerró Marcasoli.