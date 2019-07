Flor de la V renunció a Actrices Argentinas: "Ellas son sororas con quien quieren"

Tras su discusión con Pampita y Florencia Peña en el Bailando tras la coreografía que hizo con Gabo Usandivaras. Flor de la sorprendió al contar que ya no pertenece al colectivo Acrices Argentinas y explicó los motivos que la llevaron a alejarse.

"Formaba parte", dijo en referencia a Actrices Argentinas, cuando la cronista de LAM le preguntó por su relación con Flor de la V, con quien se peleó en la pista y quien pertenece al colectivo. Luego siguió: "Me fui cuando no me apoyaron cuando tuve problemas, porque ellas son sororas con quien quieren".





Luego explicó que "desde Lanata para abajo", desde que se creó el colectivo, ella sufrió ataques y no vio que sus colegas salieran a defenderla. Sin embargo, prefirió no ahondar en ejemplos.



Para cerrar, dijo que apoya la causa que moviliza a Actrices Argentinas, el proyecto de interrupción legal del embarazo, pero que prefiere hacerlo desde afuera.



Al ser consultada sobre el alejamiento de su colega del colectivo, Florencia Peña dijo no saber nada y agregó: "Soy parte, pero no soy de las que está asiduamente trabajando, apoyo cosas que se hacen. Dejémoslo de lado esto porque no tengo idea".



El martes por la noche Flor y su compañero Gabo Usandivaras mantuvieron una fuerte discusión con Pampita y Peña, luego de que en la devolución, la modelo le dijera que había "faltado el machote" en la coreografía.



En ese momento los participantes dijeron sentir un "halo de discriminación". "Él es un machote para mí y me encanta bailar con él y lo que hace. Esto me hace acordar a la sala celeste y la sala rosada", dijo De la V.



"A veces cuesta darles una devolución, tengo esa sensación. Hablo por mí. Como que están sintiendo que nosotros no entendemos lo que nos están diciendo. Lamentablemente les tocamos nosotras de jurado. Estoy viendo que desde hace un par de galas hasta ahora es más importante esto que lo que sucede en la pista. Lo que pasó hoy en luces y puesta estuvo fenómeno. A mí me faltó baile, quiero ver bailar más", dijo Peña, volviendo al baile.



Para cerrar, la participante dijo que el jurado esperaba algo más de ella, pero que ella "daba todo" y agregó: "Así que no puedo bailar más, por más que quisiera".