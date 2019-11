Flor de la V habló de Lizy Tagliani: "No me gusta cuando quieren hacernos competir"

"Es muy lindo lo que se muestra, pero lo que sucede a nivel social sigue siendo espantoso con las chicas trans", expresó Flor en el ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Mucho de lo que se muestra en los medios es lindo porque visibiliza que existimos, visibiliza lo que somos, que formamos parte de la sociedad, pero lamentablemente suceden otras cosas en general. La verdad es que nos siguen matando, nos siguen abusando, nos cobran más por un alquiler, el promedio de vida bajó para una trans normal, 35 años", remarcó la actriz y conductora.





Y destacó tanto su trabajo como el de sus compañeras trans que forman parte del mundo del espectáculo: "Tenemos que aprender que suceden cosas espantosas, de maltrato, de discriminación, y creo que las que ponemos un pequeño gramo de arena lo tenemos que asumir como un compromiso, como Lizy (Tagliani), como La Costa, como Mariana Genesio Peña".





Flor además aclaró que no le gusta cuando la comparan con Lizy y buscan enfrentarlas: "No me gusta cuando quieren hacernos competir y separarnos a las compañeras del espectáculo, porque esto viene desde hace muchos años. Vamos a tener que trabajar todas para representar y colaborar con las chicas trans", puntualizó.