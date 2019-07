Flor de la V cruzó a Pampita: "Tu pensamiento es prejuicioso"

Hace unos días se informó que el escándalo que se había generado en la pista del "Súper Bailando" entre Pampita, Gabo Usandivaras y Florencia de la V.





El episodio fue grabado y se vio anoche todo lo que pasó en el certamen, donde la devolución de la jurado no cayó nada bien en el bailarín y la actriz.





"Me faltó el rol de Gabo de machote, siento que repite un poco el registro Gabo. Necesito que a veces Flor tenga al lado el rol de macho para que ella sea la mina diosa, bomba", dijo la modelo.





"Acá como el registro es bastante parecido de los dos me falta ese rol", agregó en su devolución.





"En esta disciplina no es necesario eso", retrucó Gabo, sorprendido por las palabras de Pampita.





Y luego, Florencia estalló: "Por más que quisiera no puedo bailar más. Tengo mis limitaciones, no sabes lo que ensayamos y lo que me costó aprender esto. Tu pensamiento hacia nuestra pareja me pareció híper prejuicioso". Florencia Peña también se metio en el tema después y dio su postura.