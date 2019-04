Flor de la V contó cómo fue la primera vez que se vistió de mujer

Florencia de la V contó cómo fue el antes y después de su vida cuando a los 17 años se vistió por primera vez de mujer. contó cómo fue el antes y después de su vida cuando a los 17 años se vistió por primera vez de mujer.





"Cuando tuve la decisión de encontrarme como Florencia fue a los 17 años y dejé todo, hasta me fui de mi casa", recordó la actriz en la mesa de Mirtha Legrand. recordó la actriz en la mesa de





"Fui al casamiento de mi prima mayor, Elizabeth, vestida de mujer y fue muy lindo lo que me sucedió. Cuando me había llamado para invitarme y le dije cómo iba a ir, me contestó: 'Vení como quieras'", añadió.

Y contó detalles de cómo se preparó: "Cosí toda la semana un vestido hermoso, me puse los aros y me alquilé un auto hermoso".





"Llegué tarde a la iglesia de Llavallol, cuando entré todos se dieron vuelta y se escuchó una exclamación. Fue la presentación familiar que necesitaba. A partir de ahí todos supieron que era Florencia", concluyó la actriz.