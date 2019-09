Floppy Tesouro lloró al hablar de su separación

Floppy Tesouro no vive sus mejores días ya que desde hace un tiempo enfrenta rumores de crisis y hasta de separación de su pareja, Rodrigo Fernández Prieto, con quien fue madre de la pequeña Moorea.





En 2017 la panelista y el desarrollador inmobiliario, pasaron por el registro civil y dieron el sí ante la Ley y jamás, desde que están juntos atravesaron una crisis que haya llegado a los medios.





Siempre se los vio felices y como una pareja consolidada. Si bien algunas voces aseguraban que Rodrigo ya no habitaba el piso en el que vive el matrimonio, en Puerto Madero, la realidad es que ambos continuaban bajo el mismo techo.





Sin embargo, hoy en "Intrusos", Adrián Pallares confirmó que la pareja se disolvió y que la modelo no quería dar a conocer la noticia. Él ya dejó el departamento familiar.





En "Incorrectas", la modelo le contó a Moria Casán los motivos que llevaron a finalizar su relación con el padre de su hija: "La pareja no se estaba encontrando. Quiero dejar en claro que yo no quería que esto pasara, esto no es "tirar la toalla", es ser honestos con lo que está sucediendo. No nos estábamos encontrando. Él es una gran persona y un gran papá, pero a veces como pareja... uno elige un camino y el otro elige uno distinto. Yo soy muy Susanita y me entrego entera, eso a veces te hace chocar".





"Yo en mi pareja busco un compañero de vida. Cada relación es diferente. A mi me gusta salir con amigas pero también me gusta sentirme acompañada. En este ultimo tiempo, entre los viajes de trabajo, los viales de placer y la vida social hubo un desencuentro, la llama no estuvo prendida. Yo sé que una relación no es siempre como los primeros meses, pero...", explicó.





Luego confesó que ella desea tener una pareja que la acompañe a lo largo de su vida. "Yo soy muy independiente para mi trabajo, pero con la pareja soy bastante dependiente. Yo vine a estar vida para ser feliz, y nosotros tenemos que ser felices, juntos o separados", señaló.





Por último, Floppy aclaró que la separación había sido de común acuerdo y que no había habido terceros en discordia. "A veces el amor no alcanza. Nos respetamos profundamente, vamos a seguir siendo hermanos de la vida, por Moorea que es nuestro mayor tesoro. Esta es la mejor decisión", finalizó.