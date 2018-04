Flavio Mendoza viajó de urgencia a Estados Unidos para recibir a Dionisio, su primer hijo.La noticia surgió a través de las redes sociales cuando compartieron un flyer en la que avisan que su lugar lo ocupará Facundo Mazzei.

"Queremos informar que, como es de público conocimiento, Flavio Mendoza está a la espera de su hijo Dionisio por lo que tuvo que viajar de urgencia a EE UU", dice el comunicado oficial que también compartió Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram para darle apoyo a su colega.

Antes de cumplir su gran sueño de tener un hijo, calma su ansiedad, hablando a diario con Giselle, la madre subrogante que lleva en su vientre al bebé. Flavio la conoció mediante la agencia especializada "Open Arms".

"Tengo una relación muy agradable con ella. Antes de comenzar el proceso me preguntó si al momento de nacer Dionisio podía llevarlo a su habitación para que ella, junto a sus hijos, pudiera cerrar el ciclo. Y me pareció hermoso el gesto y no pude negarme. De todos modos, quisiera que este ciclo no se cierre. Me encantaría poder seguir en contacto para decirle a mi hijo el día de mañana: 'Ella es la mujer que te tuvo en su panza nueves meses'. Es un acto de amor muy grande lo que está", reveló.

Fuente: Caras