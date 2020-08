Flavio Mendoza se quebró: "Nos estamos cagando de hambre"

Flavio Mendoza se quebró este viernes en “Corte y confección” (El Trece) al contar la penuria económica que atraviesan muchos de sus colegas que en la actual situación de pandemia de coronavirus no pueden trabajar.

Todo comenzó luego de que Flor de la V saliera a bancar a Vicky Xipolitakis, quien en las últimas horas fue noticias por la difusión de audios en los que les pedía canjes a distintos comerciantes.

"No es que tenemos y nos dan todo, a veces uno ayuda a alguien que vende empanadas", señaló Flavio.

"Todo en el ambiente artístico, la farándula, son espejitos de colores porque cuando nos quedamos sin trabajo no sabemos si viene otro. Siempre estamos remando, eso hay que decirlo también", indicó Politti.

"En este momento nadie tiene un mango para comer, ninguno de los artistas. Todos los que trabajan en el medio están pasándola mal y se están cagando de hambre. Así que no hagan la vista gorda. Nunca veo a alguien que salte y pida por todos, siempre veo individualidad. Realmente, hay gente que no tiene para comer", remarcó Mendoza.

"El otro día se quedaron dos bailarines a dormir en mi casa, y no me importa que digan que está mal, porque no tenían donde ir. Tuvieron que quedarse en mi casa. Eso me molesta, que nos estamos cagando de hambre. No me quiero poner mal, pero me da bronca porque después dicen lo del distanciamiento social. Si no tenían dónde dormir, ¿dónde mierda los va a meter?", continuó Flavio, entre lágrimas.

"Como todo el mundo, estamos muy mal con lo que está sucediendo. Les quiero transmitir que piensen, que se concentren, que vayan para adelante, que la remen y les deseo lo mejor. Les mando toda la energía con el alma y el corazón para quienes la estén necesitando", cerró Politti.