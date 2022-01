Flavio Mendoza habló de su novio con quien hace más de un año esta en pareja

¿Quién es? Waldo tiene 22 años, es entrerriano y está en pareja con Flavio desde hace un año y medio.

El coreógrafo y el joven se conocieron por medio de TikTok.

La primera cita fue el teatro, donde Flavio estaba ensayando un espectáculo.

“Es la persona más sana y dulce”, dijo el creador de Stravaganza hace unos meses cuando confirmó el romance.

Flavio Mendoza estuvo en la mesa de Juana Viale y habló de su nuevo amor. El coreógrafo reveló que está en pareja dese hace un año con un joven, a quien conoció por medio de las redes sociales.

“Hace mucho que estoy en pareja, pero nadie lo sabía”, afirmó el creador de Stravaganza y sorprendió a la conductora. "¿Y hace cuánto?", le preguntó la nieta de La Chiqui. "Desde hace un año", precisó el invitado.

“Nos conocimos por las redes sociales. Me hablaba por TikTok. Me escribió una vez por ahí y me decía: ‘¿el pelo del nene es de verdad?’. Y yo pensaba '¿no sabe quién soy?'. Lo invité al teatro, empezamos a hablar, y me di cuenta que realmente no sabía nada del ambiente", sostuvo.