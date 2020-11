Flavio Mendoza convocó a una marcha de artistas para pedir por la reapertura de los teatros

Luego de los anuncios sobre el fin de la cuarentena en el AMBA que no incluyeron la habilitación de las salas teatrales, el coreógrafo expresó su descontento en Twitter

El fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la zona del AMBA, anunciado por el presidente Alberto Fernández en la tarde del viernes, no trajo aparejadas buenas noticias para los trabajadores del mundo del espectáculo. Es que, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, seguirán sin habilitarse las Salas de Teatro hasta tanto se terminen de definir los protocolos correspondientes. Y, frente a esta situación, Flavio Mendoza decidió recurrir a sus redes sociales para manifestar su descontento y convocar a una marcha de artistas para el próximo lunes en la Calle Corrientes.

“Todo lo que hicimos, todo lo que aguantamos, todo lo que perdimos y seguimos perdiendo y nunca una ayuda. Sí al fútbol, sí a volver a las escuelas. ¿Y los artistas qué? Mi teatro tiene toda la seguridad y no puedo trabajar, una vergüenza”, comenzó diciendo el coreógrafo en su cuenta de Twitter.

Luego continuó, haciendo referencia a los trabajadores de la pantalla chica, quienes desde el primer momento de la cuarentena decretada en el mes de marzo fueron considerados esenciales. “Programas de TV desde el día cero de la pandemia siguieron trabajando. Por lo que sé están bajo techo, la distancia social es la mejor seguridad. ¿Más ventilación, más qué mierda quieren?”, señaló.

Enseguida, Flavio reclamó por el hecho de tener que continuar tributando al Estado a pesar de no poder facturar. “Dejen de cobrar impuestos si no podemos trabajar. Es una vergüenza, sólo siguen hablando y hablando. Les pido a todos que me ayuden a reclamar ya el derecho a trabajar o que nos den una solución”, pidió desesperado.

Y luego les solicitó a sus colegas que se unieran en su reclamo. “Convoco a todos los artistas que la están pasando mal a junarnos y, realmente, exigir una solución. O que nos dejen trabajar con protocolos como dijeron”, imploró Mendoza.

Cabe recordar que Flavio fue uno de lo primeros en intentar buscar alternativas para poder reabrir su sala, pero el resto de los empresarios señalaron que no todos estaban en condiciones de cumplir con las mismas normas. Por eso, el coreógrafo agregó: “El Teatro Broadway tiene un protocolo que nadie lo tiene. Si no puedo trabajar con todo lo que hicimos, ¿cómo mierda vamos a trabajar?”.

Y volvió a solicitar la unión de todos sus colegas en este reclamo, poniendo fecha y lugar para hacer visible la protesta. “Convoco a todos los artistas que la están pasando mal a que unamos fuerzas y, este lunes, estemos todos en la Calle Corrientes para pedir por nuestros derechos”, señaló.

“Circo, teatro, escuelas de danza, escuelas de circo, parques de diversiones, artistas callejeros, bailarines, cantantes, actores, técnicos, boleteros, vestuaristas, etc. Es hora que nos escuchen”, continuó Mendoza en su cadena de tuits.

Y concluyó su descargo diciendo: “Nos llenaron de miedo, nos encerraron y nosotros, como ciudadanos, hicimos todo lo que teníamos que hacer sin ninguna ayuda. Aguantamos casi ocho meses. ¿Qué más quieren mientras ustedes tienen su sueldo asegurado?”.

Rápidamente, los posteos de Flavio se llenaron de comentarios. “Adhiero, es vergonzoso ya!”, le respondió Nicolás Scarpino. “Contá conmigo para lo que sea”, puso Adriana Salgueiro. Y Cinthia Fernández agregó: “Espero que después no llamen a la primera fila a los artistas para sus campañas políticas. Ojalá todos tengan memoria de esta injusticia. Chorros libres, artistas presos”.

Flavio Mendoza ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por su situación económica y la de sus colegas por la cuarentena. Por este motivo, mantuvo un fuerte entredicho con Victoria Donda, titular del INADI, durante la presencia de ambos en el programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar. “Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, porque es un momento desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos...”

Donda señaló que muchos trabajadores están cobrando el ATP y otros planes desde que comenzó la pandemia, y que esta situación se vive en gran parte del mundo. El coreógrafo manifestó su enojo al escuchar sus palabras: "Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo. Yo no estoy hablando del gobierno porque soy apolítico, pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos.