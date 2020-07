Flavia Palmiero recibió el premio a la ''MILF” 2020 y no le gustó

A los 54 años Flavia Palmiero es un ícono de la mujer argentina que con su sexappel atrae y conmueve a todos. Sus fotos elegantes y sexys que comparte en las redes la llevaron a formar parte de un concurso que se generó en las redes para premiar a la “MILF” de este año.

El requisito para participar de este concurso, que traducidas sus siglas en inglés quieren decir "madre con la que quisiera tener sexo", era que debían ser mujeres famosas mayores de 40 años. Entre ellas compitieron Florencia Peña, Graciela Alfano, Carla Peterson, Andrea Frigerio y Natalia Oreiro.

Tras quedarse con el galardón, desde su cuenta personal de Instagram Flavia agradeció pero confesó que no le gusta el término.''Y un domingo gris te encuentras que no todo está perdido. Ya que nunca fui la reina de la primavera, me toca esto. Amo. Es genial. Gracias. A todos los q votaron!!!'', escribió.

Flavia mantiene una silueta envidiable y por décadas ha sido una de las mujeres más admiradas de la Argentina. Hoy desde sus redes muestra sus looks, sus rutinas de ejercicio y además enseña a maquillarse.