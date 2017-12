Finalmente Nicole confesó que están "distanciados" con Facundo Moyano

La relación entre Nicole Neumann y Facundo Moyano parece haber llegado a su fin. Si bien primero circuló como versión a partir de una información que manejó el periodista Ángel de Brito en Twitter, hoy se confirmó luego de que Nicole hablara del tema.

"No sabemos bien", arrancó a contar Nicole en Cortá por Lozano, cuando la conductora indagó sobre la veracidad del trascendido.

"Hablamos todos los días, él es un amor, nada de los que se dice de él es verdad. Son cosas que pasan. La vida dirá", agregó y enseguida admitió: "puede ser que estemos en una impasse".

"No se fue desgastando la relación, salimos hace poquito. Son cositas que pasan y por las que no nos ponemos de acuerdo", afirmó.

Recordemos que días atrás, durante una entrevista televisiva, Facundo Moyano soltó fuertes declaraciones al respecto de su relación con Nicole: "Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política. Cada vez que íbamos a algún lado, nos sacaban una foto y la subían. Entonces, dijimos 'vamos a mostrarnos'... No se puede ir a ningún lado", relataba.

Finalmente, este jueves, fue la propia Nicole quien confirmó que existe una crisis en el noviazgo, que ella está de vacaciones en Punta del Este y que el en Mar del Plata y que hace desde antes de Navidad que no se ven.

