¿Filtró el video íntimo de Andrés Nara?: "Siempre me quiso hacer pasar por loca"

Otra vez un video íntimo que deja de serlo. Otra vez la Web, testigo de un escándalo por imágenes privadas que se convierten en públicas de manera ilegal. Ayer contamos que la víctima es Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira. En las últimas horas se filtró un video prohibido de casi dos minutos de duración, donde se lo ve sobre una cama, desnudo, manteniendo sexo con una mujer.





Según trascendió en un primer momento, Cari Nara, quien fue pareja de Andrés durante mucho tiempo, no es la mujer que se ve en las imágenes. Sería otra ex novia del empresario quien se encargó de que este video salga a la luz.

Luego Andrés señaló directamente a Florencia Olivera, con quien ya había tenido un escandaloso enfrentamiento en los medios hace seis meses, como la responsable de la divulgación del material en el que se lo puede ver desnudo y manteniendo relaciones sexuales.





Según dijo el padre de las Nara, él ya derivó el tema con su abogado y cree que se trata de una venganza por despecho: "Es todo del tema de esta esta chica (Florencia Olivera) que dijo que yo la había agredido, que era todo mentira, que dijo que sabía el nombre que le iba a poner al hijo, que estaba embarazada, otra mentira. Es todo mentira y ahora, por despecho, está haciendo este tipo de cosas. Esto va a ir todo a la Justicia y ya está en manos del abogado", comentó Andrés a PrimiciasYa.com.

Andrés Nara vs. su ex: "Yo la quise dejar y ella me amenazó con matarse"







Por su parte, Flor salió a defenderse y aclaró: "El que siempre me amenazaba con publicar fotos y videos íntimos era él porque sabía que con eso me iba a perjudicar. En su momento me amenazó con eso para que no lo denuncie cuando me pegaba, después para que no vaya a los medios, y ahora finalmente los filtró porque me debe $250.000 de un auto y no me quiere devolver el dinero".





"La denuncia penal está en la Justicia, se corroboraron las lesiones cuando me golpeó, intentó hasta matarme... Siempre me quiso hacer pasar por loca y despechada pero el despechado es él además de ser un estafador. Vayamos a la Justicia a ver quién termina preso. Encima me banco las amenazas que me hacen sus amigos para que no hable de sus negocios turbios". Y agregó: