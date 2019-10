Felipe Pettinato rompió el silencio y habló de la denuncia por abuso sexual que recibió

Felipe Pettinato otra vez está en el ojo de la tormenta, esta vez el hijo de Roberto Pettinato fue denunciado por abuso sexual simple a la hermanastra de su pareja, quien es menor.





El hecho ocurrió en el año 2018 y su hermana Tamara Pettinato y otros miembros de su familia salieron a defender a Felipe, y deslizaron que la denuncia se da en medio de una extorsión.





Confrontados (El Nueve) encontró a Felipe, quien habló de la denuncia, pero no pudo terminar de aclarar la situación que lo tiene como protagonista:





''Me rio para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente, no tengo nada para decir, lo que haya para decir lo dirá mi abogado. Soy un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas, y el apellido Jackson también lo han manchado en la justicia''.





En la nota dijo que aún no lo citaron a declarar, y que si lo citan se pondrá a derecho. Luego Felipe se enredó en su propia respuesta al querer explicar lo sucedido, en un principio dijo no conocer a la familia y después que convivió con ellos:





''Así helado y en shock le dije 'si yo hice eso te pido mil disculpas de corazón' y me dio un abrazo, pero son gente que no conozco, no me acuerdo mucho, y lo único que les puedo garantizar es que yo soy inocente'''.





Después de esta afirmación el imitador de Michael Jackson dijo que vivió con la familia de su pareja durante once años:





''A mi me chocó mucho, a las hermanas de Sofía también, once años viviendo con esa gente, y a partir de esa noche no nos vimos nunca más, yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía, y una de las hermanas es la que más me defiende''.