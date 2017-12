¡Felicidades! Ricky Martin celebró un caluroso cumpleaños con su novio

El cantante Ricky Martin decidi贸 festejar su cumplea帽os y la Navidad junto a su pareja en Puerto Rico.





A trav茅s de Instagram comparti贸 una fotograf铆a de 茅l y Jwan Yosef en traje de ba帽o, imagen que de inmediato se llen贸 de comentarios en los que sus fan谩ticos lo felicitaron por su cumplea帽os.





Adem谩s, su pareja le dedic贸 un mensaje muy rom谩ntico. "Happiest of birthdays to my glorious Man 鉂わ笍 I love u beyond words (El m谩s feliz de los cumplea帽os para mi glorioso Hombre. Te amo m谩s all谩 de las palabras)", escribi贸 Yosef.