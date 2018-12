Feinmann estalló contra las Actrices Argentinas: "Son un colectivo de abortistas"

Embed

Molesto por considerar que la conferencia de prensa que brindó Actrices Argentinas se trató un "show" montado "para hacer política", Feinmann prosiguió con su descargo. "No me gusta la utilización de una tragedia para llevar agua para sus molinos políticos. Y eso es lo que me pareció esto. Y el molino político del aborto, porque mezclan todo, mezclan la violación con el aborto, es muy impresionante", sentenció.



Asimismo, el comunicador destacó que varias de las actrices que integran este colectivo estuvieron presentes el día en que el Congreso discutía la Ley del aborto, en julio pasado. "Muchas de estas actrices estaban en el Parlamento, apoyadas por diputadas y diputados que estaban a favor del aborto. ¿Pero usted sabe qué pasó, por ejemplo, cuando tuvieron que votar leyes más duras para los violadores? Bueno, los legisladores que apoyan este grupo de actrices votaron en contra. En contra de los violadores", aseguró sin rodeos.

thelma colectivo (2).jpg





Por último, concluyó: "No me gusta la utilización política ni ideológica de un hecho tan dramático como una violación. Así tampoco como no apoyo la utilización política e ideológica de una muerte como lo hicieron con Santiago Maldonado. Levantaron su cadáver como una bandera. Ahora levantaron la bandera con el cuerpo de una mujer que fue violada. No les importa nada".





Fuente: https://viapais

