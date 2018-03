Federico Bal sorprendió a Laurita con una visita

Laurita Fernández y Federico Bal se reencontraron en Punta del Este, Uruguay, en medio del plan de reconciliación definitiva. Ambos compartieron fotos del romántico momento desde Instagram.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el actor quien comentó: "Laura subió esa foto y a mí me dio mucha ternura. Fue una foto del viaje que yo fui a buscarla y caí de sorpresa en Punta. Me tiré al vacío y fue muy lindo porque le gustó que haya ido".



"Pasamos días lindos donde nos conectamos. Estamos bien. No sé si estamos de novios, creo que no, pero ella es mi mujer y no puedo pensar en otra mujer en mi vida".





"Estoy acompañándola a ella en este momento tan lindo de su carrera y estar con ella. Nos estamos dando una chance de ver qué nos pasa. Siempre juntos, de la mano, como siempre supimos estar", agregó Fede.



"No nos sale muy bien estar separados porque nos extrañamos y nunca podemos dejar de vernos del todo. Estamos en eso, pasándola bien. Es lo que más queríamos, estar cerca el uno del otro".





"Ahora estamos un poco más tranquilos también. Escuché hablar muy lindo en la tele el otro día y subí esa foto y más que nada son demostraciones no para mí sino para estar tranquilos y demostrar a la prensa que estamos juntos y no hay que esconderse ni nada. Estamos bien así", finalizó Bal.

