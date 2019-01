Federico Bal habló del supuesto "zamarreo" que reveló Stefanía Xipolitakis

Stefanía Xipolitakis dialogó con "Incorrectas", América, desde un móvil en Punta del Este, y reveló el presunto maltrato al que fue sometida por parte de Federico Bal.





"Son personas que tienen problemas de personalidad, no solo él sino toda su familia. La gente tóxica, quieras o no, te intoxica a la larga", arrancó.





"A mí me vivía llorando, que le atienda el teléfono, no tiene una personalidad fuerte. Es muy frágil, llora. De repente para de llorar y se queda duro... Me hacía la cabeza, son personas que te torturan la cabeza, te crean un entorno de mierda. Él me zamarreaba, venía donde estaba parando en Mar del Plata y tocaba timbre, bocina, vivía buscándome, iba a donde sabía que yo paraba", agregó.





"Yo terminé internada en Mar del Plata por el estrés, porque esta persona tóxica te intoxica. Hay personas que te dibujan un mundo que en realidad no es. Me hacía escenas tremendas, me zamarreaba y quería que esté todo el día con él, pero cuando yo me iba pasaba otra cosa", contó luego.

Más tarde, relató algunas anécdotas del viaje que hizo a Nueva York junto a Fede y Carmen Barbieri: "Viajamos en avión, yo estaba negada a ir, lo tuve nueve horas y media llorándome al año, con la mamá gritando. Llegamos a Miami, a la casa de un amigo, nos dejaron acostadas en un sillón y encima él se quería pasar de sillón para dormir conmigo. En Nueva York me dejaban llorando en la habitación, me dejaban sola en los negocios, Carmen salía corriendo, se levantaba de mal humor, no había que hablarle...".





"Nos dijeron de darnos un beso para la tapa de una revista, y ahí me di cuenta que me hicieron ir para la tapa. Jamás quise darle ningún beso ni le toque un pelo. Él usa a todo el mundo para su trampolín, para estar vivo y vigente. Usa a todas las chicas", añadió.





Finalmente, Stefy confirmó haber sido zamarreada por el actor, pero también por su madre. "Él quería estar conmigo pero yo ya estaba con otra persona. Él es muy insistente y a veces es agresivo. La madre en los camarines nos zamarreó, nos escupió, le pegaba a las paredes, nos sacaban las cosas de los camarines...", concluyó.





Enterado de este testimonio, el actor contestó con ironía desde Twitter: "Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, aunque dicen por ahí que andan hablando de mí".