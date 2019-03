Federico Bal, durísimo con Barbie Vélez: "Le veo la maldad por adentro"

Federico Bal habló de lo que tuvo que padecer por la escandalosa pelea con Barbie Vélez, con denuncias de violencia de por medio, y fue contundente cuando tuvo que responder sobre un posible encuentro.





"Nunca en la vida me sentaría a tomar un café con Barbie Vélez, porque cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí, tantas mentiras se dijeron", dijo el actor en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Y agregó sobre su ex: "Le veo la maldad por adentro, no compartimos ideales y terminamos muy mal".





Por otra parte, habló sobre los rumores de su vuelta al "Bailando": "El otro día me junté con Hoppe y el Chato, y el dinero es lo que menos se habló".

Embed Ver esta publicación en Instagram DIEZ Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 28 Feb, 2019 a las 2:43 PST



Y continuó: "Todavía estoy pensando si sumarme o no, también está el tema de su eterna pelea con mi ex, a pesar de que yo con Laura terminé muy bien".





"Estoy en un momento de mucha armonía y mucha paz, no voy a entrar en el juego ni voy a permitir que se hable mal de mis ex. Hoy no sé si vuelvo al Bailando", cerró Bal.

