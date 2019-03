Federica Pais pasó por la Comisaría para visitar a su hijo Dante

Federica Pais visitó a su hijo Dante Casermeiro, de 19 años, detenido en la comisaría de Tigre.

La conductora pasó a ver a su hijo menor acusado de robo calificado, quien está alojado en la Seccional 2ª de General Pacheco. federica pais 1.jpg

A Pais se la notó muy delgada y aún conmovida por la complicada situación judicial de su hijo. Según detalló Gente, llegó una hora antes a la comisaría para cumplir con los trámites previos antes de reencontrarse con su hijo.





"No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató a partir de esto. Y en donde se están relatando cosas y montando monstruos que no son" ,manifestó la conductora entre lágrimas en radio cuando se conoció la noticia.

"Pido que no se titule en pantalla 'motochorros' y se muestre en pantalla gente robando cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda" aseguró para después agregar que "hay cosas que han trascendido y no son. Están diciendo cualquier cosa", agregó.





