Fede Bal y Laurita Fernández se llevaron el peor puntaje de la historia del Bailando

Fede Bal y Laurita Fernández pasaron una noche negra en "ShowMatch". Los participantes intentaron innovar con su coreografía, pero el tiro les salió por la culata cuando el jurado destrozó la performance de la pareja, castigándolos con el peor puntaje.

Fede y Laurita aparecieron lookeados como estudiantes secundarios para su coreografía. "Hacemos de compañeros de un colegio privado", explicó él. "Es muy difícil hacer un croma en vivo", les advirtió Marcelo Tinelli respecto del trabajo técnico con una pantalla verde que tenían previsto hacer para la coreografía.

De Brito, les puso un cero (0) y les dijo: "A mí no me gustó. No estaban bien resueltos los trucos, se veían la gente de verde. Fue un riesgo alto que tomaron".

fede.jpg



"No estuvo tan acertado las imágenes que eligieron en el croma. Me pareció muy infantil la elección de los personajes. No estábamos acostumbrados a verlos en planos fijos", disparó Pampita con su voto secreto.

Moria Casán se apiadó de los participantes y les regaló un 4, aunque los mató con la devolución: "Me parece que fue muy presuntuoso. Han sometido a todo el elenco a algo aburrido".





Embed La mamá de Laura ya es TT? — Federico Bal (@balfederico) 17 de octubre de 2017 Embed Wow, no se bien por donde empezar a agradecer sus mensajes! Parece q les gusto, sacando las fallas, quisimos darles un lindo show. — Federico Bal (@balfederico) 17 de octubre de 2017



Finalmente, Marcelo Polino les dedicó un cero (0): "A veces toman decisiones equivocadas. Un disgusto ver los hilos de los títeres. Dio bizarro".

Tinelli les planteó: "Esto no se puede hacer en vivo. No sé qué van a hacer para la sentencia y el duelo".

Marcelo Polino disparó con munición gruesa: "Profesionales de primera línea como el director y los productores les dijeron que no se podía hacer, pero a ustedes, la soberbia los mató".

"Vamos a hablar con el grupo y vamos a ver qué podemos presentar para la sentencia", declaró Fede Bal. "En tres días no vamos a poder modificar mucho, pero veremos qué se puede hacer", agregó.