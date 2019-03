Fede Bal adelantó que podría volver al Bailando, pero...

A pesar de que meses atrás se negara a volver a las pistas del Bailando, este viernes, luego de que Lourdes Sánchez lo convocara públicamente para participar junto a él, el hijo de Carmen Barbieri volvió a referirse al tema de su "eterno retorno" al certamen.

"El año pasado me parecía que no podía acomodarse con el momento que estaba pasando. Uno necesita renovarse. A veces está bien dar un pasito al costado", explicó Fede en El Espectador, el ciclo de Ángel de Brito en CNN Radio.

Y agregó: "Si llego a estar este año es porque realmente cuadran con un montón de cosas que yo siento que puedo estar".

"Lo cierto es que hay una propuesta formal y fuerte que es bailar con Lourdes. Me encantaría. Tengo una charla pendiente con El Chato Prada y la producción. Hace poco hablé con Lourdes y ella tiene ganas de hacerlo", dijo.

Anteriormente, Fede había dicho que si participara del show, no hablaría mal de su ex, Laurita Fernández: "Si la idea es que la gente es que yo vaya a bailar y hablar mal de Laurita Fernández se confunden. Yo tengo los mejores recuerdos de ella", aclaró. "Aún no empezó el programa y ya me están diciendo '¿cómo vas a hacer eso, traidor?'", especificó.

"Y si llego a bailar con Lourdes, lo haría porque es una bailarina excelente, tiene un carisma divino y es una buena mina. Sólo por eso, no para buscar el conflicto porque eso es lo que estoy cambiando desde hace un año", se sinceró.

¿Vuelve? ¿Ustedes qué dicen?

