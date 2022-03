Fátima Florez contó que dos vedettes le hicieron la vida imposible

Fátima Florez reveló el destrato que sufrió por parte de Evangelina Anderson y Fernanda Vives durante 2005 en la revista que encabeza Jorge Corona 'El viaje del humor'.

Así fue que la genial imitadora se cansó de callar durante más de tres lustros y contó la violencia que ambas ejercieron sobre ella. “A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes”, comenzó diciendo Fátima Florez refiriéndose a sus dos por entonces compañeras.

Pero la cosa no quedó ahí, porque además contó un hecho puntual de Evangelina Anderson contra ella. “Se auto robó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... los aros aparecieron mágicamente después”, recordó la mujer de las mil voces con el humor que la caracteriza.