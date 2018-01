Fátima Florez contó la historia del ángel de la guarda que le salvó la vida a su marido

Fátima Florez contó ayer por primera vez la experiencia que vivió junto a su marido con "un ángel de la guarda" que protegió a su esposo, Norberto Marcos, cuando tuvo un infarto.





"Él tenía una salud perfecta. Yo estaba en el gimnasio entrenando, y me viene a buscar. Cuando lo veo tenía un color raro. Y me dijo que se sentía mal. Él lo atribuía al estómago. Lo llamamos a nuestro médico de cabecera y le preguntó si era en la zona de la corbata. Ahí le dijo que no se asuste que podía ser un infarto, que se tome un taxi, que no maneje y que se vaya hasta el sanatorio. Él no quería. Le insistí. Fuimos al Sanatorio Güemes, le hacen un primer chequeo y la enfermera le dice que estaba perfecto y que se vuelva a su casa", dijo Fátima en el ciclo "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América.





Y luego relató el místico episodio que muchos creerán y otros tanto cuestionarán de acuerdo a sus creencias. "Nos estábamos volviendo. Hicimos tres o cuatro pasos y de pronto se mete adelante una mujer, muy joven, muy bonita, y le dice a dónde va. Le contestó que nos íbamos a casa porque estaba todo bien y ella le dijo que no, que se quede ahí. Lo increpó. No lo dejó hablar. Lo llevaron a terapia intensiva y esta mujer se quedó todo el tiempo al lado de él. Le provocaron el infarto, le pusieron los estend, y la mujer nunca más la pudimos ver, preguntamos por ella, la buscamos por cielo y tierra", agregó.





"Los dos vimos lo mismo. Nunca más pudimos dar por esa mujer. Yo creo mucho en Dios y en los ángeles de la guarda. Y fue un ángel de la guarda", finalizó.