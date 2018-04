"Esto es parte de este juego sucio de una Argentina que muchas veces tiene estas cosas, y hay que bancársela", dijo.

"Las últimas cosas que empezaron a jugarse sobre mí persona y sobre otros colegas y otra gente, sinceramente no podría, no sé cómo contestarlo", expresó el conductor en la apertura de la emisión de este lunes de su programa en radio La Red, y explicó: "Porque si lo contestás estás avalando algo que no tengo idea de cómo hacerlo. Es algo que me excede totalmente, verme en una cosa así. No tengo manera".





Y, admitió: "No sé qué decirles. Hay cosas que si vos las aclarás, un inocente que no tiene nada que ver, ¿que puede hacer? ¿Qué podría hacer yo al respecto? ¿Salir a aclarar qué cosa? No tengo nada que aclarar, esto es parte de este juego sucio de una Argentina que muchas veces tiene estas cosas, y hay que bancársela".





Acto seguido, atribuyó esta "operación" en su contra a su trabajo periodístico en televisión: "Está claro que en el ultimo tiempo en (el programa) Animales Sueltos nos hemos metido con gente complicada. Cuando hablas de un juez, de la voladura de la AMIA, de un proceso para echar a un juez federal, te vuelve eso. Te vuelven cosas como esta".