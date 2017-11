Fantino explotó y pidió que cambien el nombre del predio de AFA

"Esto es absolutamente personal de lo que me pasó en los últimos años y hoy a la tarde cuando el ladrón, corrupto, mafioso de Alejandro Burzaco estaba cantando como una rata frente a los tribunales de Estados Unidos", comenzó el conductor.



"Nunca lloré por esto y me la banqué solito. Cuando empezamos a denunciar a Grondona en este canal. A Vila, a Juan Cruz Ávila y a mí nos amenazaron de muerte. Nos escupían, nos puteaban, nos prescribieron por denunciar lo que son: una manga de chorros, mafiosos y ladrones, del primero al último. Ahora podrá venir una condena, pero primero hubo una confesión. Y me deja claro que teníamos razón".





"Yo me tuve que ir de todo. Dejé de relatar fútbol, no pisé más una cancha. Gracias a Dios porque me permitió reinventarme y estar en el mejor momento de mi carrera. Pero no fue fácil quedar afuera de todo porque manejaba todo Burzaco y las ratas que manejaban Torneos y Competencias. Esta noche es de reivindicación personal. Todo lo que denunciamos fue verdad", cerró con mucha energía.

