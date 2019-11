Fanny Mandelbaum apuntó contra el periodista Jorge Pizarro

En los últimos días, Jorge Pizarro, que se desempeñó por varios años como conductor de informativos de El Nueve, fue noticia luego de ser denunciado por sus compañeros por "maltratar, denigrar y humillar a los trabajadores del canal": las autoridades del canal lo suspendieron hasta investigar la situación.





Fanny Mandelbaum, colega que trabajó casi dos décadas con él, habló de las penurias que vivió al compartir espacio laboral: "Trabajé 18 años con él desgraciadamente. El que las hace, las paga. Alguien que pide que echen a otra persona es mala gente".





"Me ha tocado aguantar un montón de cosas porque siempre ha sido muy amigo de los jefes. Yo hacía un programa que se llamaba 'Sin Miedo', teníamos el mismo horario, y el suyo se llamaba 'Frente a la Noticia'. En un momento dado, él pidió que yo le ponga al mío el mismo nombre", recordó en diálogo con "Cosas de Minas" (Radio La Salada).





"Tanto me insistieron que dije que, si era el precio que tenía que pagar para hacer el programa, lo iba a hacer. Al año siguiente, 'Sin Miedo' ganó un Martín Fierro. Si lo hubiese hecho, hubiera tenido que haberlo compartido con él", completó la legendaria conductora televisiva.





Si bien reconoció que a ella nunca la maltrató de forma directa, contó que "con las pibas que recién empezaban tuvo palabras soeces cuando no hacían las cosas con la rapidez que pretendía" y felicitó "a los que tuvieron la valentía" de denunciarlo teniendo en cuenta la cercanía que siempre mantuvo con sus superiores.





"A mí me sacó una productora porque no le quiso pasar los teléfonos de las notas que yo sacaba al aire. Yo hice Red de Noticias hace 25 años y el maltrato ya existía. Antes estas cosas no se consideraban. Fernando Carnota le dio una trompada. Fue el único que le paró el carro porque él acostumbraba a meter el micrófono (en las notas de canales ajenos)", contó.





"He tenido muchas agarradas con él, también lo tuve que aguantar en TeleDos. Nunca hable mal de nadie. Es la única persona con la que no me sentaría a comer porque conozco cosas que le ha hecho a compañeras relacionadas con temas de la vida cotidiana como falta de solidaridad y egoísmo. Soy testigo de cómo insultaba a las productoras", recalcó Mandelbaum.