Familiares de Natacha Jaitt piden la exhumación de su cuerpo

Como particular damnificada, su hija, Antonella Olivera, realizó un pedido a través de su abogado, Alejandro Cipolla, para que se realice la exhumación del cuerpo de la mediática. De esta manera, solicitó que “se amplíen las medidas de prueba respecto a la casa de la muerte de la Sra. Natacha Jaitt”, como expresa el documento presentado a la fiscal de la causa.

“Entiende esta parte que al momento de realizar la autopsia y demás para detectar señales de drogas o venenos que pudieran hacer hecho colapsar su sistema, quedó faltante siendo una omisión de los peritos intervinientes la extracción de cabellos para ser analizados a los fines de buscar demás sustancias que solo pueden ser encontradas por análisis del cabello de la difunta” asegura el escrito.

Además, explica que durante la autopsia de Diego Armando Maradona sí realizaron la extracción de cabello en el marco de la investigación sobre su fallecimiento. Y asegura que dicha prueba “fue realizada sin pedido de las partes, es decir, respetando el protocolo se extrajo cabello del mencionado, para ser analizado y llegar a la verdad de dicha causa de muerte”.

“En este mismo lineamiento esta parte entiende que funcionando el mismo cuerpo forense, dicha formación es de público conocimiento, no puede existir dos protocolos, según la persona que fallezca, es decir que el Señor Maradona sea una estrella mundial, no lo hace especial a la vista de la Justicia, inclusive esta cuestión se ve reflejada en la Constitución Nacional respecto a la igualdad, y más aún en lo que concierne en una posible comisión de un delito contra una mujer, se debería respetar la convención de Belem do Para, y así llega a una igualdad con el difunto Maradona”, señala el documento.

Por último, manifiesta: “Por lo expuesto a fines de respetar el debido proceso legal, y la persecución de la verdad, solicito la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt, a los fines de ampliar la pericia de causal de muerte, con la extracción de cabello, y que el mismo sea periciado a fines de buscar sustancias, tal cual sucedió con Diego Maradona”.

Cabe recordar que no es la primera vez que los familiares de Natacha realiza un reclamo ante la Justicia para que avance la causa. Anteriormente, solicitaron si podían desbloquear el iPad de la actriz con el mismo sistema con el que habían logrado acceder a los celulares de los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell.