Faltazos en TV: Maju Lozano habló de los rumores de embarazo y coronavirus

Esta semana Maju Lozano sorprendió con dos faltazos a su programa “Todas las tardes”, El Nueve. Y, rápidamente surgieron dos rumores: o se había contagiado de coronavirus o estaba embarazada.

Pero la conductora de 48 años, en pareja con Juan Lagarza, que ya es madre de Joaquín de una relación anterior, se refirió al tema y tomándose la panza afirmó: “No tengo bebé”.

“Nosotros quisimos hacerlo, pero nos empezaste a llamar y no pudimos”, le dijo a su panelista Lio Pecoraro, jugando con la polémica que tuvo el periodista con Susana Roccasalvo a la que llamaba mientras estaba al aire en su ciclo interrumpiendo la transmisión.

“No estoy embarazada. A mi edad, ya no prende”, asumió Maju y explicó: “Anduve con gripe. No me fui a tocar el arpa. Tuve esas gripes fatales que te tiran a la cama”.