Facundo Mazzei: "Cuando la escuché a Mery me partió al medio

"El otro día fue una noche muy intensa. Nosotros con nuestra coach no estábamos enterados del relato de Mery y la verdad que me voló la cabeza. Cuando la escuchaba, eso me partió al medio. Y justamente segundos antes de que ella cuente ese relato había dicho que es una mujer muy valiente y muy transparente", comentó Mazzei.





Y agregó: "En este poco tiempo que la conocí pude saber que es así por su transparencia y su bondad también, es muy generosa. Estamos ensayando un montón y ya compartimos un montón de cosas. Cuando contó eso me quedé helado, me parece muy triste. Al mismo tiempo es increíble lo que pudo contar, habla de un coraje tremendo y yo la admiro por lo que hizo".





"Ella claramente quedó agotada después de ese relato y tuvimos que bailar nuevamente con las emociones cruzadas y traté de ponerme firme para contenerla. Ya estamos los dos por suerte bien, fue una noche especial pero que nos empujó para seguir con más fuerza", finalizó el protagonista de "Siddartha".





Facundo Mazzei dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo vivió de cerca la confesión de María del Cerro quien contó sobre la pista del "Bailando" que fue víctima de abuso cuando tenía once años.