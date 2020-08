Facundo Arana: "La vida con vos es una bendición"

Facundo Arana y María Susini forman una de las parejas con más bajo perfil del ambiente. Su historia de amor ya lleva más de una década y tienen tres hijos: Indiana y los mellizos Yaco y Moro.

"Nos conocimos en abril de 2007. Yo la vi y supe que era ella. La había visto desfilar en Buenos Aires News. No nos preguntamos qué queríamos para la vida… Simplemente se dio. Me la presentaron en un asado. Fue iniciativa de dos personas distintas, que no tienen nada que ver entre sí. Llegó con una mano lastimada, llena de astillas, porque se había caído patinando. Le saqué las espinas y me volví loco", relata Facundo sobre ese sorpresivo noviazgo.

En mayo de 2008 llegó India. Y en octubre de 2009, los mellizos Yaco y Moro. Se casaron en diciembre de 2012, en su casa de Nordelta.

Hoy María cumple 44 y Facundo le dedicó estas hermosas palabras en su cuenta de Instagram.

"El ser más Dulce del universo encarnó en forma de Mujer.. No conozco a nadie más simple, sensible, leal, libre y naturalmente Feliz que ella. María Susini sos un Diez Perfecto..Y te lo digo siempre..: La vida con vos, además de una Bendición.. es un Programón! Leona del Alma, Yo Te Amo!! ♥️♥️♥️ Feliz Cumpleaños Reina Loca!!!!", expresó el actor en Instagam.