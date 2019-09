Facundo Arana habló de su pelea con Luciano Castro

La semana pasada, comenzó a circular la versión que indicaba que Luciano Castro y Facundo Arana no tenian buena relación en las grabaciones "Pequeña Victoria", la nueva ficción de Telefe, y que casi no se cruzaron en las escenas.





Por tal motivo, Arana fue consultado sobre este tema y aclaró: "No nos cruzamos con muchísimo personajes en las grabaciones. Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil e hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro, yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima".





Además, el actor habló de la historia de amor que se dará entre su personaje en la ficción y el de Mariana Genesio Peña: "Antonio nunca hubiera imaginado eso para sí mismo. Creo que una cosa es lo que uno mismo cree ser, y otra cosa es la realidad que se te presenta. El amor es amor, y le puede pasar a cualquiera, tranquilamente me puede pasar a mí. No es una calentura con un cuerpo, es el amor, y el amor no tiene género, te enamoras de un alma".





Por último, en la nota que dio para el ciclo radial "Por si las moscas", Arana manifestó: "Ahora con mi trabajo quiero contribuir a hacer algo mejor para los chicos. Hoy no es lo mismo que hace varios años, los chicos vienen con un nuevo chip, no hay que explicarles nada".