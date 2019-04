Facundo Arana habló sobre el fuerte posteo a Romina Gaetani

La semana pasada, Facundo Arana sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un posteo de Romina Gaetani, promocionando el próximo videoclip que estrenará con su banda La Rayada.





El galán recordó el tiempo que compartieron en 2015, cuando ambos protagonizaron "Noche y Día", ficción que Romina abandonó debido a los ataques de pánico que sufrió tras la muerte de su padre.





"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte... Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva... no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho", escribió Arana.





Y continuó, haciendo mención a las trágicas muertes de las rockeras Janis Joplin y Amy Winehouse: "Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara... Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste".





Lo cierto es que, tras la repercusión que trajo la publicación, Arana aclaró: "Romi tuvo una situación cuando estábamos grabando la novela en 2015, pasó por una situación tremenda que todos los seres humanos tenemos que pasar... Pero como Romina tiene todo su talento y es un fuego. Cuando todo ese caudal de talento está sobre rieles es maravilloso, pero una persona así cuando se desacomoda se puede consumir en su propio fuego", comenzó diciendo en una nota con "Infama" (América TV).

Luego remarcó: "Y nunca hubo una palabra sobre adicciones, yo no me metería en eso. Una muerte de un ser querido te desacomoda, como nos pasa a todos. Lo que le escribí fue hasta como una carta de amor, un reconocimiento porque yo realmente pensé que se prendía fuego y se podía lastimar. Tiene un talento y una intensidad, que en verdad pensé que se iba a morir".





¡Mirá el video con sus declaraciones!

Embed