Facundo Ambrosioni y un fuerte mensaje: "Me siento acorralado... Solo callo mientras"

Hace unas semanas, Morena Rial confirmó a través de su cuenta de Instagram que estaba separada de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco.





Luego, la hija de Jorge denunció que Ambrosioni ejerció violencia de género hacia ella. "Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia ya está hecha".





Con el correr de los días, tanto More como Facundo realizaron posteos en las redes sociales con mensajes sobre la situación que estaban atravesando y la hija de Jorge se mostró con el futbolista Enrique Sánchez, un amigo al que muchos tildaron como su nuevo novio.





Y en las últimas horas, el futbolista compartió una fuerte carta en las redes. "Tuve el sueño mas grande de mi vida que me provocó el amor mas puro: ser papá. Yo no entiendo de tiempos legales, de demandas, traslados. El bienestar de mi hijo no puede estar involucrado en ese ida y vuelta. Yo no quiero que ni su mamá, ni su papá, tiremos cada uno de un brazo de él. No es divisible al medio", comenzó diciendo en Instagram junto a una postal en la que lo ve posando con su bebé.





Luego, manifestó sus deseos de ver a su pequeño bien: "Yo quiero ver al amor de mi vida sano y feliz, tanto con su mamá, como con su papá. Quiero que me sienta presente. Mi hijo no es un trofeo de guerra como lo están usando. 'El interés superior del niño' incluye al padre y la madre. Yo no intento seducir, no manipulo. Solo callo mientras se dicen miles de cosas de mí. Me siento acorralado".





"¿El hombre siempre es el violento? ¿La mujer nunca lo es? No es violento impedir o manipular a través del poder que no pueda ver a mi hijo. ¿Los acuerdos no se respetan? ¿Si lo respeto soy violento? ¿Si me alejo para que no me ataquen, abandono? Yo quiero que un Juez me reciba y me explique. La noches ya no son las mismas. Es pura angustia, la casa vacía. Me despierto y mi hijo no está. Los hombres tenemos que siempre demostrar ser buenos padres, ¿las mujeres no? ¿Dónde está la igualdad de género y la igualdad ante la ley?, añadió.





"Te amo hijo. Papá siempre va estar. Vos sos chiquito, muy chiquito. Pero algún día vas a saber lo que nos hacen. Tiempo, hijo. Gracias a todos por su apoyo", finalizó.