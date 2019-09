Facundo Ambrosioni reconoció que le fue infiel a More Rial

Este lunes por la mañana, Morena Rial y Facundo Ambrosioni pudieron llegar a un acuerdo luego la escandalosa separación.









La expareja se vio cara a cara en la Justicia para tratar las denuncias que ella le hizo por violencia de género. A través de los abogados, Morena y Facundo decidieron "hacer las paces" mediante una provation que avalaron todas las partes.









"La provation no indica la culpabilidad de Facundo en los hechos de la denuncia por violencia de género. Se hizo para mermar la situación. Es un acuerdo que nosotros avalamos: Morena en un gesto único pensó en el bebé porque sentía la falta del padre", indicó Alejandro Cipolla, abogado de More.









"Ya estamos pudiendo arreglar las cosas, tenia que pasar un poco de tiempo. Estamos comunicandonos con Facundo, un poco a través de los abogados y un poco nosotros", señaló Morena Rial en diálogo con "LAM".









Luego, Facundo Ambrosioni también habló publicamente y reconoció que le fue infiel a su ex. "Yo siempre quise que quede la mejor relación entre nosotros porque ella es la madre y yo soy el padre. En el medio pasaron muchas cosas. Nos separamos porque no veníamos pasando un buen momento por distintas cosas que solo ella y yo sabemos. Sí me encontró unos chats, prefiero hacerme cargo de lo que hice, ser maduro y aceptar los errores", dijo el futbolista.









Por último, Ángel de Brito le consultó si habían pasado situaciones de violencia, como denunció Morena, y Ambrosioni respondió: "No voy a hablar de eso. Ella y yo sabemos qué fue verdad y qué no de todo lo que dijo".