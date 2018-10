Fabián Mazzei confesó: "Con Araceli perdimos un embarazo"

Siempre con perfil muy bajo y muy respetuoso a la hora de hablar. Fabián Mazzei pasó hoy por "Intrusos" y dejó un centenar de títulos.





El actor no pudo evitar que le pregunten sobre Araceli y aquella revelación sobre una lista negra en Pol-Ka por su historia de amor con la ex de Adrián Suar. Sobre ese tema dijo que hace 10 años que no se habla con Suar y que efectivamente dejaron de llamarlo de la productora cuando se puso de novio con González.





Mazzei contó además sobre el vínculo de familia que tiene con Toto Suar con quien convive desde que el pequeño tiene 8 años.





Pero, sin duda alguna, lo que nunca había contado fue que con Araceli perdieron un bebé: "Me arrepiento de no haber sido padre. Me permitió viajar mucho, pero recién me di cuenta cuando conviví con Toto".





Ante la pregunta de Daniel Ambrosino sobre la posibilidad de adoptar, Mazzei sostuvo: "Con Araceli perdimos un embarazo, ella estaba en una situación personal complicada, de muchos estrés y después el tiempo pasó y hay un reloj biológico".