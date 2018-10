Fabián Gianola mandó al frente a Guillermo Francella por supuesto abuso a Luciana Salazar

luli zalazar.jpg



Fuente: r atingcero

Mientras pasaban en Intrusos una nota en la que la mediática no afirmaba que Gianola fuera el responsable, sin audio pero desde el piso se pudo ver cómo el actor le comentaba a Moria Casán que el caso se dio en el programa Poné a Francella. La conductora decidió exponer la situación a la vuelta del informe.El actor, absolutamente descolocado por la situación, terminó dando a entender que no se trataría directamente del actor sino de "alguien del programa".Salazar no tardó en despegar a Francella de la acusación: "Adoro a Guille, uno de los mejores compañeros que tuve".