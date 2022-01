Fabián Doman vuelve a la televisión tras un año alejado de la pantalla

Así, ante el rumor de su regreso a la pantalla chica, el propio Fabián Doman confirmó la información en diálogo con Teleshow. Si bien no dio demasiados detalles, aseguró “La noticia es que vuelvo a la televisión y que va a ser en El Trece a la tarde. Yo mismo no sé más. Ni el nombre sé, si no te lo daría. Había uno tentativo pero se cambió”.

En tanto, a la hora de especificar de qué irá el programa Doman dio algunas pistas: “Va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables”. Y con respecto al debut, afirmó que será “en algún momento de febrero", ya que fue bastante rápido todo. Mientras tanto, disfruta a pleno de estos días de verano junto a su nuevo amor en Punta del Este.