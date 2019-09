Fabián Cubero hizo llorar al aire a Nicole Neumann

Este miércoles, en "Nosotros a la mañana" (El Trece) Nicole Neumann contó que no se sentía bien. El Pollo Álvarez mandó un corte y cuando volvieron al aire se vio a Andrea Campbell consolando a la rubia y secándole las lágrimas para poder salir en cámara.





"¿Te querés ir, Niki? Porque te sentís mal...", le dijo El Pollo. "Le bajó la presión", indicó su compañera, pero luego los demás panelistas señalaron que estaba angustiada por un tema personal con el padre de sus hijas, Fabián Cubero.





"No vamos a hacer un show con nuestra gente", indicó el conductor del ciclo mientras Nicole se retiraba del estudio y agregó: "Se siente mal Nicole, me están preguntando de producción y digo que se siente mal".





Durante el vivo, Nicole estaba hablando por WhatsApp con sus hijas ya que los miércoles es el día que están con el padre. La modelo volvió al aire y, si bien dijo que estaba mejor, el conflicto personal seguía.





Sin querer entrar en detalles, Nicole arrojó con lágrimas en los ojos: "Es insoportable levantarse y todos los días tener un temita".





"Nunca quiero contar nada sobre el padre de mis hijas, son 24 horas con temas, temas, trabas, es insoportable", añadió.





Cuando Tomás Dente le consultó qué era lo que sucedía, Nicole dijo: "No quiero hablar, pero no entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible, no lo entiendo".