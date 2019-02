Fabbiani contó detalles de "Suave", el videoclip ardiente que grabó con Luis Miguel

Embed

"Hicimos el casting acá en Argentina y nos mandaron a México. Había chicas de otro países, Colombia, Venezuela, España", dijeron las protagonistas hace unos años.



"Él es muy simpático, divertido, generoso. Es un chico que vivió cosas muy heavies de chico, muy, más de lo que creen. El tema de la mamá lo destrozó, lo reventó, le sacó un pedazo", había contado hace unos años Victoria, que afirmó que ese video le cambió la vida ya que en las grabaciones conoció a Alfredo, quien fuera su marido y con quien vivió en México durante 17 años.

Embed

Entre las argentinas que fueron elegidas por el cantante para ser las heroínas de sus videos también está Verónica Varano, que protagonizó "Entrégate" en 1990. En el clip se la ve muy acaramelada con el ídolo a los besos y abrazos en la nieve.

Embed



LuisMi se estuvo el martes en Córdoba y este viernes y sábado se presentará en el Campo Argentino de Polo ante miles de fanáticas que lo esperan ansiosas.



Fuente: infobae infobae

En el clip, que se grabó en Acapulco, además de ella y del cantante estuvieron Vicky D´Apice y Bettina O'Connel, en ese entonces modelos, y una chica española. Según recordaron, fue una experiencia increíble, no solo por lo que significaba estar al lado del cantautor, sino también por las cosas que pasaron durante la realización del video., bromeó la conductora de El diario de Mariana en su ciclo, con D'Apice como invitada.Además, recordaron que tardaron 48 horas en conocer al ídolo, ya que ellas comenzaron a filmar algunas escenas y luego llegó él para hacer el resto. Victoria recordó que lo primero que rodó fue la parte donde nadaba como una sirena: "Estaba con delfines, además tenía las piernas atadas y no me podía mover".Con mucho humor Mariana recordó que ella también hizo esa escena pero que su parte nunca formó parte del trabajo final proque le había salido "pésimo", y recordó otro fragmento: "En otra parte me caía una gota en el torso, yo estaba acostada y la gota no caía porque estaba caída porque tenía un poco de panza entonces me sacaron a mí y la pusieron a ella".Pero esa no fue la única toma en la que Mariana no la pasó bien: