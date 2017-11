Explosiva, Cinthia Fernández: "Hay que matar a los chorros"

La modelo Cinthia Fernández no tuvo reparos en exponer crudamente su punto de vista ante la inseguridad: "Hay que matar a los chorros, que cada vez haya menos".

Cinthia opinó sobre Abril Bogado, joven de 12 años que fue baleada en La Plata, y afirmó que siente "bronca" con todo lo que vio en los medios. "Estaba viendo la tele y vi que iban a liberar al asesino de Abril. Me dio bronca porque realmente, por mí, que se mueran", dijo, ya añadió: "En Suiza nadie roba más porque en un momento pusieron a todos en un paredón, le pegaron un tiro y hoy hay delincuencia cero. Era un país peor que el nuestro".

La modelo sentenció: "Que se mueran todos, si total, un chorro menos... Nunca se van a arreglar, los violadores son enfermos y los chorros están cómodos adentro de la cárcel".

"Es una mentira la resociabilización. De última, uno en un millón. Con ese porcentaje, arriesgamos a un montón. La vida de nosotros para ellos no vale, es un trabajo matar. Entonces que sea un trabajo para nosotros matarlos a ellos, que cada vez haya menos".

Y sostuvo: "Total, matás, te dan cinco años y por buena conducta salís antes. El que viola, le cagó la vida a una mujer y no pasa nada. Ya está, que se mueran. ¿Para qué vamos a seguir criando vagos? Si la cárcel están superpobladas, empezá a eliminar. En Emiratos Árabes, robás en la calle y te cortan la mano. He salido con fangotes de plata de un supermercado y no te chorea nadie".

"No perdamos más tiempo, que se vayan todos los chorros al cajón", concluyó.