Evelyn Von Brocke a una secretaria de Doman: "Mostraste el tujes y ahora..."

Lucía Rubio, la secretaria de Fabián Doman, sorprendió a todos al cruzarse al aire hoy con Evelyn Von Brocke.





"Yo no desfilo porque no puedo mostrar la cola porque mi novio es medio cuadrado, y se ve la forma de la cola y no le gusta", comentó la secretaria.





Esta frase hizo estallar a Evelyn, quien lanzó una dura crítica: "Otra vez el caso Wanda Nara. Mostraste el tuje y ahora se hace la monjita porque está saliendo con un señor. No es así".





Sin embargo, Rubio no se quedó callada y defendió su postura: "No es así pero yo ahora por respeto a mi novio y no quiero mostrar la cola. ¿Hay algún problema con eso?".





