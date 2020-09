Evelyn Von Brocke y su caso de Coronavirus: “Le escribí una carta de despedida a mis hijos”

Evelyn Von Brocke está atravesando unos días difíciles. Su marido Juan, que trabaja como médico, se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Al poco tiempo, ella también se infectó y tuvo síntomas complicados.

"Voy a recordar este año como uno de los peores años de mi vida. Una cosa es que el bicho esté fuera de tu casa y decidir vos si lo vas a buscar o no, y otra cosa es tenerlo adentro de tu casa", dijo la panelista en diálogo con "Intratables" (América).

Luego contó cómo empezó su historia: "Juan se empezó a sentir mal, con fiebre estable de 38 grados, un jueves. Esa noche le puse paños fríos, pero la fiebre no bajaba. En 24 horas se deterioró. Él hace cinco meses está trabajando de lunes a lunes, estaba en la cama deteriorando y veía como se lo estaba comiendo el bicho"

"Llamé a su equipo y les dije que lo veía mal. Rápidamente se activó el protocolo y le salvaron las vidas, fue así. El sábado a la mañana le hicieron una tomografía y vieron que tenía una neumonía en medio pulmón. Yo se lo entregué a una ambulancia y no lo vi más", agregó Evelyn.

Y definió al coronavirus como una enfermedad "solitaria". "Lo dejé a Juan en una ambulancia y me empecé a sentir mal. Hoy es el primer día que puedo salir de la cama, hace 19 días estoy en la cama metida. Ahí me di cuenta de que este era el peor escenario, pensé: "esto puede terminar muy mal". Esto te come las vitaminas, los huesos, duelen las articulaciones. No tuve fiebre, pero sentí mucho dolor de cabeza", contó.

También reveló que a ella el hisopado le dio negativo tres veces, pero que sus síntomas fueron muy notorios y que llegó a pensar en que podía terminar muy mal: "Uno siente que lo tiene en el cuerpo, es distinto. Ese fin de semana lo llamé a Fabián, le escribí una carta a mis hijos despidiéndome y la puse en una mesa de luz. Esto casi destroza mi familia"

"A Juan se lo llevaron a terapia intensiva directamente. Nosotros somos sanos y el virus entró a llevarse todo. Yo me quedé tirada en una cama. No podía ir al baño, sentía agujas en la cabeza, me habían desenchufado, no tenía energía. No quería comer, no quería hacer nada y se habían llevado a mi marido a terapia intensiva", señaló la periodista.

"Era un avance muy rápido, pensé que no lo iba a ver más a Juan. Los que no lo vivimos como una "gripecita"..., yo tengo secuelas. Tengo dolor de cabeza, me duele el cuerpo, estoy cansada. Todo el cuerpo está alterado, no puedo volver a mi trabajo porque estoy cansada. Tuve que dormir una siesta de cuatro horas para estar acá con ustedes. Te cambia el color de piel, te cambia el dolor", remarcó Evelyn.

Por último, agradeció a todos los que la ayudaron en este momento tan difícil. "Le agradezco a todos los que me mandaron mensajes, a mi familia ensamblada, a Fabián, a mi marido".