Eugenia Tobal reveló detalles de la charla privada que mantuvo con Laurita Fernández

En una nueva emisión de "Estelita en casa", América, Eugenia Tobal se animó a hablar de todo. La actriz se mostró súper suelta, simpática y no esquivó ninguna de las preguntas filosas del exuberante personaje de Jey Mammon.

Por supuesto que hablaron de la llegada de su hija Ema, la hija de la actriz con Francisco García Ibar, que completó su deseo de ser madre a los 43 años. Eugenia, o mejor dicho Estelita, le recordó su pasó por el vaticano donde le pidió al Papa que le cumpla este deseo.

"¿En qué idioma le hablaste?", le preguntó la conductora y ella respondió "En el idioma universal: el amor", matándose de risa tildándose de cursi. "Yo no lo conté, lo contó el noticiero... me mandaron a leer los labios", reveló sobre cómo trascendió su charla y sumó que su foto, en la que está frente con frente con el Sumo Pontífice, es la portada de un libro de Portugal.

En otro orden de cosas, Estelita le preguntó sobre una nota que contaba un intercambio que había tenido en redes sociales con Laurita Fernández, la novia de su ex marido Nicolás Cabré.

"Domingo acá probando tu receta a ver qué sale Eugenia", leyó Estelita sobre el mensaje que escribió la rubia en sus redes, demostrando que además sigue a la ex de su pareja. Entonces, Eugenia explicó: "Yo había hecho un queso casero, que después te paso la receta para que nunca más compres queso. Se ve que Laurita lo intentó hacer", comenzó revelando la actriz.

Pero la cosa no quedó ahí, la rubia sorprendió agregando: "Te voy a agregar una infidencia: de hecho después nos hablamos por privado y le pasé la receta perfecta porque no le había salido bien". Estelita gritó entre risas que no le creía pero Eugenia lo ratificó.

"Yo trabajo de esto, necesito hacer una segunda pregunta: en esa charla ¿hablaron solo del queso?", consultó la conductora y la rubia aseguró que solo charlaron de eso. "Pero La Nación (el diario donde contó este intercambio de redes en aquel entonces) dijo que tienen un montón de cosas en común".

"Solo del queso, ¿qué voy a hablar con Laurita? Nada", finalizó Eugenia super tranquila.