El audio de Floppy Cucu en el que admitió su temor por su estado de salud

Floppy Cucu tenía 33 años y se había vuelto muy popular como la asistente divertida de Lizy Tagliani en el “Precio justo”, aunque ellas eran muy amigas fuera de la cámara.

Tras el contagio masivo de coronavirus en el ciclo, Floppy también había dado positivo y estuvo un tiempo haciendo reposo hasta que logró recuperarse. Sin embargo, comenzó a sentirse mal y debió volver al hospital. Allí tras un estudio descubrieron que tenía un cuadro de leucemia avanzado. Mientras estaba internada en una clínica envió un audio que trascendió.

Sus palabras son más que conmovedoras, Floppy admite que tiene miedo y pide que recen por ella.

“Estoy desde el jueves internado. Entre por un dolor en el costadito que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y (análisis) de sangre... detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas...”, describe al principio.

“Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados”, siguió.

“Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué mierda es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y... yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quiera mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud”, pidió a sus amistades.

“Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar... No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero...”, terminó.

Lamentablemente el final ya se conoce, la enfermedad le venció y el lunes por la noche se supo la triste noticia. Lizy Tagliani pidió que la recuerden feliz a su “hermana”, con su chispa de gracia, siempre presente cada vez que participó en el programa que compartían. “Teníamos mucha fe de que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”, escribió la conductora.