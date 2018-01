Estos son los motivos de la pelea entre la China y Gimena Accardi

Luego de que se dejaran de seguir mutuamente en las redes sociales, Gimena Accardi fue consultada sobre un supuesto alejamiento de quien fuera una de sus amigas más cercanas: la China Suárez . Lejos de evadir la pregunta, Accardi y su esposo Nicolás Vázquez decidieron enfrentar la situación y revelar el motivo del distanciamiento, que tuvo como origenla repentina muerte del hermano de Nico, Santiago, ante la cual la China no se habría mostrado tan incondicional como ellos esperaban.

"Dejé pasar uno, dos, tres mensajes que no contestaba. La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que está trabajando y viajando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor porque no era una amiga del medio, era una hermana incondicional. Yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada, y amado como una hermana", explicó la actriz y añadió que compartió con la China su malestar, pero no que recibió la mejor respuesta. "Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía. ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Entonces, no haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando en junio, que puse final a la relación (...) Se enojó. Tampoco era la reacción que esperaba porque no pidió perdón. Encima se enojó", contó Accardi a los medios.

La palabra de Suárez. En diálogo con Marcelo Polino y Paula Chaves en el programa radialla China - muy amiga de Chaves, quien intentó mediar en el conflicto -, en comunicación telefónica desde Chile, se refirió al tema por primera vez. "¿Con Gimena Accardi hay vuelta atrás?", le consultó Polino. "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín [Vicuña] . Soy una convencida de eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado", expresó, pero sí confesó sentirse angustiada por la pelea. "Uno no es un robot. A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene, a veces está bueno estar expuesto porque la gente te acompaña y ve lo que hacés, pero hay otra parte que es más difícil porque somos de carne y hueso, entonces uno sufre", concluyó Suárez.