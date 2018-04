Esto le respondió Morena Rial a Jaitt

Enojada con Jorge Rial, la mediática Natacha Jaitt publicó el teléfono del conductor durante dos días seguidos y al mismo tiempo hizo una dura acusación. La morocha manifestó que el animador les paga a los futbolistas para que sean novios de su hija Morena.





Recordemos que Morena tuvo una historia de casi un año con Martín Casar y, separada del deportista, inició un romance con Facundo Ambrosioni, otro cordobés que actualmente juega en Temperley y que vivió desde los 13 años en pensiones de equipos de fútbol y conoce como nadie la realidad que viven los deportistas en esos lugares.

En diálogo con PrimiciasYa.com, y tras las fuertes palabras que usó en las redes sociales hacia Natacha, More fue tajante a la hora de negar algún tipo de pago por parte del animador de "Intrusos" (América TV): "Está claro lo que es ella como persona. Yo voy a saltar siempre en defensa de mi pareja, Facundo no tiene nada que ver con el lío de Independiente, y eso es una acusación grave. No la tiene por qué hacer, es un tema súper delicado".





"Me pareció muy desubicada con lo que dijo. Es una señora y Facundo tiene 18 años, es chico. Puede ser su hijo", destacó la hija de Jorge.





Al ser consultada sobre si piensan en iniciarle acciones legales, dijo: "No sé, podría ser, voy a ver si se puede hacer algo. Igual ella está metida hasta la nuca en todo, o sea lo que no hagamos nosotros se va a encargar el de arriba".





