Esto dijo More Rial tras la acusación de plagio

A días de su debut como cantante con su tema "Hello Baby", Morena Rial fue duramente cuestionada en las redes por algunos usuarios, quienes la acusan de haber copiado la letra de su tema, de una canción evangélica "Aunque mis ojos no te puedan ver" del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero.





Así las cosas, Morena salió a las redes a bancar su proyecto y a contestarle a todos aquellos que la señalan de plagiadora: "Finalmente salió mi nuevo tema dedicado para uno de los dos amores de mi vida, mi hijo Francesco. Estoy más que feliz por cómo quedo el video, y porque el trabajo realizado valió la pena", inició en su descargo.





"Gracias a cada uno de los que tiran buena onda y me apoyan, y a los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cagarme en la felicidad del otro, sigan bardeando que me hace más y más fuerte", agregó furiosa.





